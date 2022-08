Autosprint.it

L'esito del GP d'Ungheria ha fatto discutere e continuerà a farlo, almeno fino alla ripresa dopo la pausa estiva, quando a Spa si tornerà a respirare l'atmosfera di gara. Mentre Leclerc era in testa e ...... e ora l'Ungheria cosa potrebbe riservare al team di Brackley In, una pista che privilegia il carico aerodinamico alla velocità pura può favorire la Mercedes, manon sa cosa aspettarsi ... La teoria di Wolff: strategia Ferrari in Ungheria era obbligata Il team principal della Mercedes spiega il suo punto di vista sulle scelta della Rossa. L’errore è stato fatto venerdì ...Wolff sostiene che i medici hanno dimostracome il porpoising sia dannoso per la salute dei piloti e insiste affinché la FIA intervenga.