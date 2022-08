La soffiata | l’attacco con il drone | la taglia da 25 milioni | così è morto al-Zawahiri

(Di martedì 2 agosto 2022) «Giustizia è fatta». Il leader di Al Qaeda Ayman al-è stato ucciso alle 21.48 del 30 luglio (ora di Washington) nel corso di un’operazione condotta dalla Cia con unda cui sono stati lanciati due missili Hellfire. Era sul balcone di una casa nel centro di Kabul quando è stato colpito. La sua famiglia era nell’abitazione ma in altre aree ed è rimasta illesa. Il raid non ha causato nessuna vittima civile. La casa, secondo indiscrezioni, era di proprietà di un consigliere aiutante di uno dei leader dei talebani, Sirajuddin Haqqani. Gli uomini di Haqqani sono entrati nell’abitazione dopo il raid cercando di nascondere le prove. Ma gli Stati Uniti sono certi della morte di al-. «Non importa quanto tempo serve, o dove ti nascondi. Se sei una minaccia, gli Usa ti scovano», ha potuto twittare Joe Biden. Chi era il ...

