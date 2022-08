La Russia condanna la possibile visita di Pelosi a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) La Russia condanna la possibile visita a Taiwan della speaker della Camera USA Nancy Pelosi. Secondo diversi media Taiwanesi, Pelosi dovrebbe sbarcare sull’isola in giornata. Tuttavia non ci sono stati ancora annunci ufficiali. Pechino ha messo in guardia contro la vista della Pelosi. La Russia condanna la possibile visita della speaker della Camera USA a Leggi su periodicodaily (Di martedì 2 agosto 2022) Laladella speaker della Camera USA Nancy. Secondo diversi mediaesi,dovrebbe sbarcare sull’isola in giornata. Tuttavia non ci sono stati ancora annunci ufficiali. Pechino ha messo in guardia contro la vista della. Laladella speaker della Camera USA a

