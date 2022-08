La reazione della Cina alla possibile visita di Pelosi a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) “Siate pronti e combattete, seppellite ogni nemico che arriva”. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, lo stesso che si occupa di coprire le operazioni su Taiwan, ha lanciato un chiaro avvertimento. In risposta all’indiscrezione filtrata dai media Taiwanesi di una possibile visita della speaker Usa, Nancy Pelosi, a Taipei, la Cina InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 2 agosto 2022) “Siate pronti e combattete, seppellite ogni nemico che arriva”. Il Comando del teatro orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, lo stesso che si occupa di coprire le operazioni su, ha lanciato un chiaro avvertimento. In risposta all’indiscrezione filtrata dai mediaesi di unaspeaker Usa, Nancy, a Taipei, laInsideOver.

