La rabbia di Letta dopo il dietrofront di Calenda: “Il patto era fatto. Senza, molti collegi a rischio” (Di martedì 2 agosto 2022) Il segretario irritato dal diniego dopo la “stretta di mano”. La paura è che da sola Azione tolga più voti ai dem che a Fi Leggi su lastampa (Di martedì 2 agosto 2022) Il segretario irritato dal diniegola “stretta di mano”. La paura è che da sola Azione tolga più voti ai dem che a Fi

vojdcesaree : RT @cosipegioco: Oggi la psicologa che ha seguito Arianna quando ha perso la mamma e con cui ha fatto qualche seduta il mese scorso per la… - x_juanstylvato5 : RT @cosipegioco: Oggi la psicologa che ha seguito Arianna quando ha perso la mamma e con cui ha fatto qualche seduta il mese scorso per la… - xHappinesstan : RT @cosipegioco: Oggi la psicologa che ha seguito Arianna quando ha perso la mamma e con cui ha fatto qualche seduta il mese scorso per la… - epiclove_ : RT @cosipegioco: Oggi la psicologa che ha seguito Arianna quando ha perso la mamma e con cui ha fatto qualche seduta il mese scorso per la… - cosipegioco : Oggi la psicologa che ha seguito Arianna quando ha perso la mamma e con cui ha fatto qualche seduta il mese scorso… -