La principessina Charlotte spettatrice scatenata ai giochi del Commonwealth (Di martedì 2 agosto 2022) In tribuna con papà William e a mamma Kate la principessa ha seguito le gare di nuoto al centro di Birmingham Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 2 agosto 2022) In tribuna con papà William e a mamma Kate la principessa ha seguito le gare di nuoto al centro di Birmingham

lattealplutonio : leone e vittoria sembrano proprio una principessina e un principino sono così belli george e charlotte di Windsor could never be them -