La prima giornata di Serie A a rischio rinvio? L'annuncio del presidente Casini (Di martedì 2 agosto 2022) E' altissima l'attesa in vista dell'inizio del campionato di Serie A, si preannuncia una stagione bellissima con tante squadre in lotta per la vittoria dello scudetto. In più è prevista grande bagarre per Champions, Europa League e salvezza. Il Milan dovrà confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, in corsa anche Juventus, Inter, Napoli e Roma. I bianconeri hanno messo a segno i colpi Pogba, Di Maria e Bremer, l'Inter il ritorno di Lukaku e i giallorossi hanno infiammato il mercato con Dybala e Matic. Continuano a circolare voci su un possibile rinvio della prima giornata del campionato di Serie A per il grande caldo di metà agosto, il presidente Lorenzo Casini ha smentito la notizia. Il turno prenderà il via sabato 13 agosto 2022 alle 18:30 con Sampdoria Udinese e ...

