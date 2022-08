La preghiera del Papa per i piccoli imprenditori, colpiti dalla crisi frutto di pandemia e guerra (Di martedì 2 agosto 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del Video del Papa con l’intenzione di preghiera per il mese di agosto diffusa attraverso la Rete Mondiale di preghiera del Papa sul tema Per i piccoli e medi imprenditori – Preghiamo perche? i piccoli e medi imprenditori, duramente colpiti dalla crisi economica e sociale, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attivita?, al servizio delle comunita? in cui vivono: Come conseguenza della pandemia e delle guerre, il mondo affronta una grave crisi socioeconomica. Non ce ne siamo ancora resi conto! E tra chi ha subito gravi danni ci sono i piccoli e medi imprenditori. ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 2 agosto 2022) Città del Vaticano – Di seguito pubblichiamo il testo del Video delcon l’intenzione diper il mese di agosto diffusa attraverso la Rete Mondiale didelsul tema Per ie medi– Preghiamo perche? ie medi, duramenteeconomica e sociale, trovino i mezzi necessari per proseguire la propria attivita?, al servizio delle comunita? in cui vivono: Come conseguenza dellae delle guerre, il mondo affronta una gravesocioeconomica. Non ce ne siamo ancora resi conto! E tra chi ha subito gravi danni ci sono ie medi. ...

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle del #Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che, con la grazia… - antoniospadaro : #PapaFrancesco in preghiera davanti alla Madonna di Bonaria, come sempre. Siamo già in pista per decollare ?? alla v… - SalvoCernuzio : @Pontifex_it 'Quelli del settore del commercio, artigianato, pulizie, trasporti. Quelli che non compaiono nella lis… - GazzilloGrazia : Il perdono di Assisi 'Ti prego che tutti coloro che,pentiti e confessato,verranno a visitare questa Chiesa,ottenga… - DisciplesDu : RT @Avvenire_Nei: L'intenzione di preghiera. Papa Francesco prega per i piccoli imprenditori -