La nuova era dell’antitrust in Cina

(Di martedì 2 agosto 2022) In questo periodo i legislatori di tutto il mondo sono impegnati nell’aggiornamento delle norme per la tutela della concorrenza nel settore digitale. Lae l'Unione Europea (UE) sono sul punto di approvare formalmente emendamenti e nuove disposizioni in merito a questo importante settore. Nell'Unione europea, la Legge sui mercati digitali (DMA, Digital Markets Act), la cui implementazione è prevista dopo l’ estate per il periodo settembre-ottobre 2022, imporrà un rigoroso regime normativo per le grandi piattaforme online denominate “gatekeeper” e conferirà alla Commissione europea nuovi poteri esecutivi, inclusa la facoltà di imporre misure correttive e severe sanzioni in caso di non conformità. In parallelo, dopo più di due anni di elaborazione, laha approvato lo scorso 24 giugno 2022 la revisione sulla propria legge antitrust, l’AML ...