La morte di Ayman al-Zawahiri | celebrata dagli Usa | non avrà risultati concreti sul campo

(Di martedì 2 agosto 2022) Ovviamente ladial-, capo di Al Qaida, nonnessun impatto sul futuro del fondamentalismo islamico globale. Le nuove reclute che si affacciano alle galassie del mondo radicale guardavano all’ultimo emiro di Al Qaida come una icona del passato, un rimasuglio di una era che si era conclusa da tempo. Ladi questo leader non intaccherà minimamente il proselitismo fondamentalista perché il fenomeno non è alimentato da figure autoritarie, modelli, ma da concause che i nostri esperti italiani ignorano buttandosi in analisi per pronosticare il nome del successore di al. Ma il fondamentalismo islamico un fenomeno complesso con mille tentacoli. Si alimenta grazie alla mancanza di prospettive che i giovani arabi, delle periferie più disagiata e dei campi ...

Il destino dial - Zawahiri, leader di al - Qaeda dalladel suo fondatore Osama bin Laden, è stato deciso una settimana fa. E' il 25 luglio il giorno in cui il presidente americano Joe Biden, in ...... ma la notizia del giorno è l'eliminazione da parte Usa del numero uno di Al QaedaAl ...il ruolo di Al Zawahiri - per la visione di questo medico egiziano diventato nel 2011 dopo ladi Bin ...Chi era al Zawahiri e cosa ha fatto: dalla laurea in medicina agli attacchi dell'11 settembre e a Charlie Hebdo. Com'è diventato il braccio destro di Bin Laden e il primo terrorista internazionale.