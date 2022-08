La malata terminale di cancro che Cappato ha accompagnato in Svizzera per il suicidio assistito (Di martedì 2 agosto 2022) La storia di Adelina (nome di fantasia) è quella di altri, molti, cittadini italiani che attendono da anni una legge che consente loro di fare una scelta: sopravvivere, tra continui dolori, attraverso l’uso di trattamenti che la tengono in vita ma non placano le sue sofferenze provocate dalla malattia, o decidere di porre fine alla propria esistenza. Una norma mai arrivata. Discussa e mai approvata in Parlamento. E Marco Cappato ha raccolto il suo appello e l’ha accompagnata nella vicina Svizzera, dove potrà portare a compimento quella sua consapevole volontà. Adelina, la malata terminale di cancro accompagnata da Cappato in Svizzera Lei ha 69 anni. È una pensionata che vive in Veneto e per anni ha combattuto contro un tumore ai polmoni con metastasi. Una neoplasia ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) La storia di Adelina (nome di fantasia) è quella di altri, molti, cittadini italiani che attendono da anni una legge che consente loro di fare una scelta: sopravvivere, tra continui dolori, attraverso l’uso di trattamenti che la tengono in vita ma non placano le sue sofferenze provocate dalla malattia, o decidere di porre fine alla propria esistenza. Una norma mai arrivata. Discussa e mai approvata in Parlamento. E Marcoha raccolto il suo appello e l’ha accompagnata nella vicina, dove potrà portare a compimento quella sua consapevole volontà. Adelina, ladiaccompagnata dainLei ha 69 anni. È una pensionata che vive in Veneto e per anni ha combattuto contro un tumore ai polmoni con metastasi. Una neoplasia ...

