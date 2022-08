La giornata-tipo di Salvatore Aranzulla: “Sveglia alle 7.10, a letto alle 22” (Di martedì 2 agosto 2022) Salvatore Aranzulla, 32 anni, originario di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, è l’uomo che ha insegnato agli italiani a Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 2 agosto 2022), 32 anni, originario di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, è l’uomo che ha insegnato agli italiani a Perizona Magazine.

getogepi : 3 anni da feds che perde il biglietto a tipo dieci metri dall'ingresso alla venue dopo una giornata di sofferenza, code e diluvio universale - FedaMorda : “volete vedere la mia giornata tipo?” “volete sapere cosa sto preparando?” “progetto segreto, siete curiosi!????” NO PORCODDI0 NO!!!!!!!!!! - Elia10011 : Per chi leggerà, 1/2 Io non sono il tipo che va in giro e sbandiera i suoi problemi anzi, però in questo periodo in… - Caribe_Bay : Una giornata tipo a Caribe bay? Cosa potrai mai fare….? Scopriamolo insieme ;-) #caribebay #themedwaterpark… - daciaitalia : @tinogando Ciao Roberto, per questo tipo di informazioni ti suggeriamo di prendere contatto con il concessionario D… -