La “Gara delle mangiatrici di banane” indigna i social e scatta la petizione per fermare la festa sessista. Gli organizzatori: “È divertente” (Di martedì 2 agosto 2022) Donne in ginocchio, bendate, intente a mangiare banane rette da uomini all’altezza della cintura in quella che è una chiara simulazione di un rapporto orale. A valutare le performance una schiera di giurati con tanto di voti. È quel che accade durante la “Gara di mangiatrici di banane”, all’interno della festa degli uomini, evento che ogni 2 agosto si ripropone nel comune friulano di Monteprato di Nimis. Questa volta però c’è chi dice no e lancia una petizione per mettere fine a questo spettacolo. La petizione – È il caso di Valentina Moro, parte della commissione pari opportunità di Cividale del Friuli, ed Elena Tuan, attivista e blogger. Nella petizione si legge: “Per la festa degli uomini si pensa a premiare la donna che appaga di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Donne in ginocchio, bendate, intente a mangiarerette da uomini all’altezza della cintura in quella che è una chiara simulazione di un rapporto orale. A valutare le performance una schiera di giurati con tanto di voti. È quel che accade durante la “didi”, all’interno delladegli uomini, evento che ogni 2 agosto si ripropone nel comune friulano di Monteprato di Nimis. Questa volta però c’è chi dice no e lancia unaper mettere fine a questo spettacolo. La– È il caso di Valentina Moro, parte della commissione pari opportunità di Cividale del Friuli, ed Elena Tuan, attivista e blogger. Nellasi legge: “Per ladegli uomini si pensa a premiare la donna che appaga di ...

reportrai3 : Lunedì la replica di #Report: il racconto dal Donbass russo, la questione delle infezioni decimano gli allevamenti… - SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCEEEEE ?? Che gara delle Mercedes, rimontona Sainz I risultati ? - FQMagazineit : La “Gara delle mangiatrici di banane” indigna i social e scatta la petizione per fermare la festa sessista. Gli org… - fuoripistanet : La Ferrari ha affrontato delle critiche a causa delle scelte strategiche adottate nel corso del Gran Premio d'Unghe… - Spina14_acm : @awkangie Ma infatti per me la colpa è di Bin8 Hanno la macchina migliore quest’anno (perché per qualifiche e passo… -