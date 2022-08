La fisarmonicista croata Martina Jembrišak in concerto domani a Faedis

Leggi su udine20

(Di martedì 2 agosto 2022) La fisarmonica è la protagonista assoluta del prossimodella 24° edizione del Festival internazionale di musica e territori Nei Suoni Dei Luoghi. A cimentarsi in un programma di J. Ph. Rameau, S. Voitenko, M. Musorgskij, D. Bobi?, A. Beloshizki, E. Granados e J. Brahms, sarà, in, mercoledì 3 agosto (inizio alle 20.30) nel suggestivo Borgo di Costalunga, in Comune di. Il, organizzato in collaborazione con Mittelfest, nell’ambito del progetto Mittelland, è a ingresso libero, con prenotazione consigliata. In caso di pioggia ilsi terrà nell’aula magna della scuola media di. Il programma completo di Nei Suoni ...