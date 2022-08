La disperazione del papà di Giulia e Alessia: “Stavo male, non sono andato a prenderle” (Di martedì 2 agosto 2022) Quando le figlie andavano a ballare, lui le aspettava sempre all’uscita della discoteca: “Erano la mia vita”. L’ultima telefonata all’alba: “Stiamo arrivando”. Le indagini: la più grande è scesa sui binari per prima, si cerca il perché Leggi su repubblica (Di martedì 2 agosto 2022) Quando le figlie andavano a ballare, lui le aspettava sempre all’uscita della discoteca: “Erano la mia vita”. L’ultima telefonata all’alba: “Stiamo arrivando”. Le indagini: la più grande è scesa sui binari per prima, si cerca il perché

