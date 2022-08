La disperazione del papà di Alessia e Giulia: “Stavo male, di solito le portavo io” (Di martedì 2 agosto 2022) Non si può neppure provare a capire il dolore che in queste ore, la famiglia di Alessia e Giulia sta provando. Perdere due ragazze così giovani, con tutta la vita davanti, in un tragico incidente come quello che è avvenuto alla stazione di Riccione, è devastante. Il papà delle ragazze, è sconvolto dal dolore ma vuole provare a spiegare che cosa è successo quella notte. In queste ore purtroppo, non sono mancati i commenti di chi ha puntato il dito contro la famiglia, che ha permesso a due minorenni di stare in giro tutta la notte, di prendere un treno da sole. Ed è anche per questo probabilmente, che papà Vittorio, il padre di Alessia e Giulia, non si dà pace e vuole provare a spiegare. “Di solito le accompagnavo io a divertirsi in Riviera“. Ma sabato non stava bene, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Non si può neppure provare a capire il dolore che in queste ore, la famiglia dista provando. Perdere due ragazze così giovani, con tutta la vita davanti, in un tragico incidente come quello che è avvenuto alla stazione di Riccione, è devastante. Ildelle ragazze, è sconvolto dal dolore ma vuole provare a spiegare che cosa è successo quella notte. In queste ore purtroppo, non sono mancati i commenti di chi ha puntato il dito contro la famiglia, che ha permesso a due minorenni di stare in giro tutta la notte, di prendere un treno da sole. Ed è anche per questo probabilmente, cheVittorio, il padre di, non si dà pace e vuole provare a spiegare. “Dile accompagnavo io a divertirsi in Riviera“. Ma sabato non stava bene, ...

AlexBazzaro : Disperazione nel centrodestra della mia Venezia per l’abbandono del Ministro Brunetta. Oltre alle promesse di bott… - angiuoniluigi : RT @repubblica: La disperazione del papà di Giulia e Alessia: “Stavo male, non sono andato a prenderle” [di Stefania Parmeggiani, laria Ven… - csch78 : RT @RobertoRedSox: Non avevamo mai visto una cosa del genere in TV, al cinema o nei videogiochi. Eravamo più candidi. Arrivati sul viale de… - infoitinterno : La disperazione del papà di Giulia e Alessia: “Stavo male, non sono andato a prenderle” - repubblica : La disperazione del papà di Giulia e Alessia: “Stavo male, non sono andato a prenderle” [di Stefania Parmeggiani, l… -