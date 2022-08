La crisi finanziaria dilania l'Ucraina, che accusa la Germania per il mancato arrivo dei fondi Ue (Di martedì 2 agosto 2022) L'Ucraina ha accusato oggi la Germania e altri Stati membri dell'Unione europea di bloccare l'esborso di fondi approvato in precedenza dall'Ue, mentre il Paese deve affrontare una crisi finanziaria provocata dalla guerra con la Russia. «Aspettavamo 8 miliardi di euro, ma purtroppo alcuni Stati dell'Ue, inclusa la Germania, stanno bloccando questa questione», ha detto ai media locali Ihor Zhovka, vicecapo dell'ufficio di presidenza. Il presidente Volodymyr Zelensky sta conducendo «attivi colloqui» sulla materia, ha detto Zhovka. Kiev ha ricevuto 1 miliardo dei 9 di aiuti promessi dall'Ue in maggio, ha detto Zhovka. Potrebbero servire garanzie da parte degli Stati membri per i fondi restanti, secondo la Commissione Europea, dato che procacciarli ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) L'hato oggi lae altri Stati membri dell'Unione europea di bloccare l'esborso diapprovato in precedenza dall'Ue, mentre il Paese deve affrontare unaprovocata dalla guerra con la Russia. «Aspettavamo 8 miliardi di euro, ma purtroppo alcuni Stati dell'Ue, inclusa la, stanno bloccando questa questione», ha detto ai media locali Ihor Zhovka, vicecapo dell'ufficio di presidenza. Il presidente Volodymyr Zelensky sta conducendo «attivi colloqui» sulla materia, ha detto Zhovka. Kiev ha ricevuto 1 miliardo dei 9 di aiuti promessi dall'Ue in maggio, ha detto Zhovka. Potrebbero servire garanzie da parte degli Stati membri per irestanti, secondo la Commissione Europea, dato che procacciarli ...

