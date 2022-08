La Cina schiera navi da guerra, Pechino minaccia di agire se Pelosi andrà a Taiwan (Di martedì 2 agosto 2022) «La Cina farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale» se la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, visiterà Taiwan : lo ha detto... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) «Lafarà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale» se la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy, visiterà: lo ha detto...

Libero_Citt : @ChiodiDonatella Questa mentalità è così radicata negli elettori italiani che non si riesce a capire chi non si sch… - tavano_anna : RT @Kr4k3n_MMXXI: L'Europa si schiera con USA e schifa il gas russo? Non c'è problema, lo venderanno alla Cina. - Kr4k3n_MMXXI : L'Europa si schiera con USA e schifa il gas russo? Non c'è problema, lo venderanno alla Cina. - WilmaAlbertino : RT @ilbisa2: La Cina schiera TANKS per le strade per impedire ai cittadini di ritirare i loro soldi dalle banche in mezzo al collasso del s… - ilbisa2 : La Cina schiera TANKS per le strade per impedire ai cittadini di ritirare i loro soldi dalle banche in mezzo al col… -