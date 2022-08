(Di martedì 2 agosto 2022) «Lafarà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale» se la presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy, visiterà: lo ha detto...

AltcoinBoss : RT @trepolli: La #Cina ha così paura della bomba #Pelosi che schiera le sue truppe al confine con #Taiwan. Nessuno ci aveva avvertito che… - zazoomblog : La Cina schiera navi da guerra Pechino minaccia di agire se Pelosi andrà a Taiwan - #schiera #guerra #Pechino… - ninobagala : RT @trepolli: La #Cina ha così paura della bomba #Pelosi che schiera le sue truppe al confine con #Taiwan. Nessuno ci aveva avvertito che… - trepolli : La #Cina ha così paura della bomba #Pelosi che schiera le sue truppe al confine con #Taiwan. Nessuno ci aveva avve… - Libero_Citt : @ChiodiDonatella Questa mentalità è così radicata negli elettori italiani che non si riesce a capire chi non si sch… -

Gazzetta del Sud

L'invito a Washington è di "onorare il suo impegno per il principio della Unica", che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito durante una video chiamata con il leader cinese Xi ...In Inghilterra una foltadi politici ha chiesto al governo di vietare la vendita e l'uso ... In altre parole possono inviare informazioni italiane allae cioè immagini, dati, intrecci di ... La Cina schiera aerei e navi da guerra, Pechino minaccia di agire se Pelosi andrà a Taiwan «La Cina farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale» se la presidente della Camera degli Stati Uniti, ...La visita della speaker del congresso Usa non è ancora confermata ma già la tensione sale a livelli altissimi. L'inquietante precedente della Corea 1950 ...