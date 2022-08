Il Foglio

...al traffico e la Russia dovrà capire come riorganizzarsi per fermare la controffensiva di. ... sul manifesto c'è un bambina sorridente e bionda,con i colori di Mosca. Questi cartelli sono ...È il momento del rientro nell'hinterland di. Di contare i sopravvissuti. Di constatare che i risparmi di una vita sono andati in fumo ... dove per trenta giorni ho dormito, pronta a ... Kyiv, vestita d’agosto, sente il respiro di guerra gelido come l’inverno Cosa vuol dire tornare a casa durante un conflitto, in una capitale che ha due volti e un solo scopo: vincere, nonostante tutto, contro l'invasore dell'Ucraina ...Dal 9 al 12 luglio si è svolta la marcia per la pace organizzata dal Movimento Europeo di Azione Nonviolenta (Mean) verso la capitale ucraina. Hanno partecipato una cinquantina di italiani con storie ...