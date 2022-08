Kostic Juve, ritorno di fiamma: nuovi contatti per il serbo (Di martedì 2 agosto 2022) Kostic Juve: nuovi contatti per l’esterno dell’Eintracht. ritorno di fiamma sul mercato per il club bianconero: le ultime Stando a quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà, oltre ad un attaccante la Juve potrebbe acquistare anche un esterno offensivo per completare la propria rosa. Il nome in questione è quello di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht Francoforte da tempo nel mirino dei bianconeri e ora tornato prepotentemente alla ribalta. nuovi contatti sono avvenuti questa mattina, ma la concorrenza di Inter e West Ham è pericolosa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022)per l’esterno dell’Eintracht.disul mercato per il club bianconero: le ultime Stando a quanto riportato dal collega Alfredo Pedullà, oltre ad un attaccante lapotrebbe acquistare anche un esterno offensivo per completare la propria rosa. Il nome in questione è quello di Filip, esterno dell’Eintracht Francoforte da tempo nel mirino dei bianconeri e ora tornato prepotentemente alla ribalta.sono avvenuti questa mattina, ma la concorrenza di Inter e West Ham è pericolosa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : La #Juve prenderà un attaccante ma potrebbe anche essere un esterno: per #Kostic nuovi contatti stamattina. E il… - AlfredoPedulla : #Kostic riproposto alla #Juve (che ci pensa) e all’#Inter (oggi più fredda). L’attesa in entrambi i casi durerà 48-… - cmdotcom : #Juve, mossa a sorpresa: contatti per #Kostic, si tenta il sorpasso in extremis al #WestHam - ZonaBianconeri : RT @CalcioNews24: Nuovi contatti tra la #Juventus e #Kostic ?? - SMontemorra : Kostic vuole la Juve e molto presto la società bianconera deciderà se prendere il giocatore, come spera anche il se… -