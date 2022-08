Katy Skerl e l’incendio a Cinecittà per nascondere altri misteri?

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 2 agosto 2022) Un grosso incendio è divampato ieri in negli studi diche hanno completamente il set di Firenze rinascimentale e ha lambito anche il set di “The new pope” di Sorrentino e la casa del Grande Fratello. Mentre restano ancora da capire le origini delle fiamme divampate il pensiero corre a quanto riportato dal giornalista Fabrizio Peronaci nel suo gruppo Facebook “Giornalismo investigativo” in cui si riporta quanto dichiarato dal testimone Marco Accetti: ovvero, che la camicetta bianca indossata daera stata nascosta in una scenografia della città cinematografica romana. Proprio nelle scorse settimane era stata riaperta la tomba al Verano della ragazza 17enne scoprendo che tale tomba era in realtà vuota. Segno che forse tra la giovane trovata morta nel gennaio 1984 e Emanuela Orlandi, scomparsa nel giugno 1983, ci ...