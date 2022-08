Kate Middleton, il tailleur delle meraviglie da 2.330 euro. E Charlotte è uno spasso (Di martedì 2 agosto 2022) Kate Middleton va ai Giochi del Commonwealth indossando il tailleur bianco di Alexander McQueen, da 2.330 euro circa. E lascia tutti senza fiato. Con lei ci sono William e la figlia Charlotte, per la prima volta a un evento pubblico senza il fratello maggiore, George. La piccola ha quindi i genitori tutti per sé e dagli spalti ne combina di ogni, altro che Principessina attenta alla protocollo, come ha dimostrato altre volte di essere. Kate Middleton, il tailleur bianco di Alexander McQueen Dopo averla vista in shorts per un giro in barca a vela e dopo aver sorpreso William ad abbracciare troppo calorosamente le calciatrici della Nazionale inglese, i Duchi di Cambridge si riuniscono a Birmingham per un altro appuntamento sportivo che riguarda i Giochi ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022)va ai Giochi del Commonwealth indossando ilbianco di Alexander McQueen, da 2.330circa. E lascia tutti senza fiato. Con lei ci sono William e la figlia, per la prima volta a un evento pubblico senza il fratello maggiore, George. La piccola ha quindi i genitori tutti per sé e dagli spalti ne combina di ogni, altro che Principessina attenta alla protocollo, come ha dimostrato altre volte di essere., ilbianco di Alexander McQueen Dopo averla vista in shorts per un giro in barca a vela e dopo aver sorpreso William ad abbracciare troppo calorosamente le calciatrici della Nazionale inglese, i Duchi di Cambridge si riuniscono a Birmingham per un altro appuntamento sportivo che riguarda i Giochi ...

