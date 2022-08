Kabul, Cia uccide capo al Qaida al Zawahri. Biden: giustizia fatta. Talebani: violati accordi (Di martedì 2 agosto 2022) - L'operazione con i droni. Uccisa una delle menti degli attacchi dell'11 settembre 2001. Sulla sua testa pendeva una taglia da 25 milioni. Talebani: operazione in contrasto con accordi di Doha Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) - L'operazione con i droni. Uccisa una delle menti degli attacchi dell'11 settembre 2001. Sulla sua testa pendeva una taglia da 25 milioni.: operazione in contrasto condi Doha

ilpost : In un attacco compiuto dalla CIA con un drone lo scorso fine settimana a Kabul, in Afghanistan, è stato ucciso Ayma… - Agenzia_Ansa : 'Giustizia è stata fatta', ha detto Joe Biden, annunciando l'uccisione di al-Zawahri. L'uomo era sul balcone della… - TgLa7 : Il raid a Kabul dove lo storico capo di Al Qaeda e medico personale di Bin Laden si era trasferito. Il via libera a… - tg2000it : RT @TV2000it: Gli #Usa uccidono #AlZawahiri , leader di #AlQaeda, con drone su #Kabul Medico personale di Bin Laden, era stato uno degli… - TV2000it : Gli #Usa uccidono #AlZawahiri , leader di #AlQaeda, con drone su #Kabul Medico personale di Bin Laden, era stato… -