Juventus, Rugani verso la Turchia: il difensore gradisce il Galatasaray (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Juventus: il difensore Rugani avrebbe dato il suo gradimento al possibile trasferimento in Turchia al Galatasaray Tra le squadre interessate a Daniele Rugani c'è anche il Galatasaray, oltre a Empoli e Verona. Secondo quanto riferito da Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport, la pista turca è destinazione gradita dal difensore della Juventus, con l'operazione che potrebbe presto chiudersi. A quel punto, poi, i bianconeri andrebbero nuovamente sul mercato per cercare un altro difensore: il nome in pole, in tal senso, è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

