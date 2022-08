Juventus, Pogba vola in Francia: nuovo consulto per l’infortunio (Di martedì 2 agosto 2022) l’infortunio Paul Pogba preoccupa la Juventus ma anche la Nazionale francese: il centrocampista vola a Lione per ulteriori consulti La nuova stagione di Serie A sta per iniziare e la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 2 agosto 2022)Paulpreoccupa lama anche la Nazionale francese: il centrocampistaa Lione per ulteriori consulti La nuova stagione di Serie A sta per iniziare e la… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

GiovaAlbanese : Oggi #Pogba dal professor Bertrand Sonnery-Cottet per capire se l'infortunio al menisco è risolvibile senza uno sto… - EnricoTurcato : La #Juventus inizierà il campionato senza #Pogba e #McKennie e cioè senza gli unici 2 centrocampisti con gol “nelle… - sportmediaset : Pogba a Lione per il consulto decisivo: rischio di stop fino a 5 mesi #SportMediaset #Juventus #Pogba - Gio40351985 : RT @junews24com: Paul #Pogba in partenza da Caselle destinazione Lione. In giornata il francese si sottoporrà ad un consulto medico special… - JuventusBuzz : ? | Some #Juventus' possible starting midfield aganist Sassuolo on August 15: ?? Fagioli - Locatelli - Zakaria ??… -