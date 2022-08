Juventus | Pogba rientrato a Torino dopo la visita specialistica a Lione

(Di martedì 2 agosto 2022) Ore di trepidazione in casa, in attesa di conoscere i tempi di recupero di Paul, che quest’oggi ha sostenuto lacon il professor Bertrand Sonner-Cottet a. Il centrocampista bianconero è già tornato asu un volo privato messo a disposizione del club. Ora non resta che attendere una decisione, con i tempi che variano tra i 2 e i 5 mesi in base al tipo di intervento che si deciderà di effettuare o meno sul menisco del calciatore. SportFace.

GiovaAlbanese : #Pogba rientra a Torino, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery-… - GiovaAlbanese : Oggi #Pogba dal professor Bertrand Sonnery-Cottet per capire se l'infortunio al menisco è risolvibile senza uno sto… - sportmediaset : Pogba a Lione per il consulto decisivo: rischio di stop fino a 5 mesi #SportMediaset #Juventus #Pogba - GabryOnc : RT @GiovaAlbanese: #Pogba rientra a Torino, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery-Cotte… - TuttoMercatoWeb : Juventus, cosa farà Pogba? E' appena rientrato a Torino dopo il consulto medico a Lione -

... di proprietà della. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, anche la ...sebbene mister Allegri stia premendo per trattenerlo dovendo fare i conti con gli infortuni di, ..., partito nella mattinata di questo martedì, ha già fatto rientro a Torino accompagnato dal dottor Stefanini (il responsabile dello staff medico della). Ora si attende solo la ...L’opzione preferita di Pogba è anche quella più rischiosa in quest’ottica. La terapia conservativa, infatti, non è sicura al cento per cento: a volte dà buoni risultati, ma spesso rimanda soltanto ...Sono ore caldissime per Paul Pogba. Il francese è tornato con grande entusiasmo alla Juventus, l’ex Manchester United è in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e tecnico. Il centrocam ...