Juventus | Pogba è rientrato da Lione | la situazione sull’infortunio del francese

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono ore caldissime per Paul. Ilè tornato con grande entusiasmo alla, l’ex Manchester United è in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e tecnico. Il centrocampista è stato limitato negli ultimi anni da qualche infortunio di troppo. Anche la seconda esperienza in bianconero si è aperta con un guaio fisico, la lesione al menisco del ginocchio destro.è volato aper il consulto con Bertrand Sonnery-Cotter, un passo decisivo per decidere il percorso da seguire. Il calciatore dellaè sbarcato in aeroporto col passo leggermente zoppicante e non ha rilasciato dichiarazioni. Nella giornata di oggi arriverà la decisione definitiva, l’ipotesi è quella dell’operazione con il rischio di saltare tutta la prima parte del campionato e i ...