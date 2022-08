Juventus, Gazzetta: “Mertens bianconero, l’ennesimo Higuain” (Di martedì 2 agosto 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la Juventus è alla ricerca del vice di Dusan che gli possa garantire gol annui e importanti. “Summit di mercato La partita per il nuovo attaccante della Signora è complessa, anche perché non va scollegata dalla questione-Paredes: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui alla Juventus devono riflettere bene sull’argomento. Le risorse a disposizione non sono infinite e bisogna scegliere bene dove indirizzarle. Già ieri sera Allegri e Cherubini hanno fatto un punto per telefono su questa delicata questione, ripromettendosi di vedersi alla ripresa degli allenamenti, cioè domani”. “L’idea però è quella di accelerare per il rinforzo in attacco e provare a portarlo a Torino prima di Ferragosto, quando la ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, laè alla ricerca del vice di Dusan che gli possa garantire gol annui e importanti. “Summit di mercato La partita per il nuovo attaccante della Signora è complessa, anche perché non va scollegata dalla questione-Paredes: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui alladevono riflettere bene sull’argomento. Le risorse a disposizione non sono infinite e bisogna scegliere bene dove indirizzarle. Già ieri sera Allegri e Cherubini hanno fatto un punto per telefono su questa delicata questione, ripromettendosi di vedersi alla ripresa degli allenamenti, cioè domani”. “L’idea però è quella di accelerare per il rinforzo in attacco e provare a portarlo a Torino prima di Ferragosto, quando la ...

GiovaAlbanese : La #Juventus negli ultimi giorni è tornata a chiedere informazioni anche sulla situazione #Raspadori. La lista dei… - GiovaAlbanese : Come riportato su @Gazzetta_it, vengono segnalate in discesa le quotazioni sul ritorno di #Morata alla #Juventus ??… - Gazzetta_it : Le strategie Juve oltre Paredes: priorità attaccante, si vagliano le alternative a Morata - leodiby : Prime pagine dei giornali di oggi 2 Agosto 2022 ?? Tuttosport - 'Juve uno subito!' Corriere dello Sport - “Inzagh… - CorJuve : RT @GiovaAlbanese: Come riportato su @Gazzetta_it, vengono segnalate in discesa le quotazioni sul ritorno di #Morata alla #Juventus ?? #calc… -

Campioni d'ombrellone: Juventus 2009/10 ...aveva detto a novembre " e prima della partita contro i rossoneri aveva ribadito che "la Juventus ...leggeva in viso 'chi diavolo sei per dirmi cosa devo fare'" raccontò in un'intervista alla Gazzetta ... Juventus, il punto sul terzino sinistro Cosa ne sarà della fascia sinistra difensiva della Juventus A fare il punto è Gazzetta.it, che parla sia di Luca Pellegrini che di Alex Sandro. Per quanto riguarda l'italiano, rimane comunque in uscita ma solamente per offerte congrue al suo valore, ... La Gazzetta dello Sport Gazzetta - Juve, mossa Mertens Il Milan vede il bis” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I campioni d’Italia non hanno paura di nessuno - si legge - Pioli: ... La Juve in pressing su Mertens: Dries preferisce lasciare l’Italia Dries Mertens aveva pochi dubbi sugli ultimi anni della sua carriera. L’attaccante preferisce lasciare l’Italia, e rimetterci piede soltanto per far visita a una città che ormai sente sua e alla quale ... ...aveva detto a novembre " e prima della partita contro i rossoneri aveva ribadito che "la...leggeva in viso 'chi diavolo sei per dirmi cosa devo fare'" raccontò in un'intervista alla...Cosa ne sarà della fascia sinistra difensiva dellaA fare il punto è.it, che parla sia di Luca Pellegrini che di Alex Sandro. Per quanto riguarda l'italiano, rimane comunque in uscita ma solamente per offerte congrue al suo valore, ... Perin spiega la nuova Juve: "Più costruzione da dietro, giocare così piace a tutti" Il Milan vede il bis” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. I campioni d’Italia non hanno paura di nessuno - si legge - Pioli: ...Dries Mertens aveva pochi dubbi sugli ultimi anni della sua carriera. L’attaccante preferisce lasciare l’Italia, e rimetterci piede soltanto per far visita a una città che ormai sente sua e alla quale ...