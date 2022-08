Juventus, Di Marzio: “Inserimento concreto dei Bianconeri per Raspadori” (Di martedì 2 agosto 2022) Juventus Raspadori- La Juventus continua il suo ritiro in tournèe Americana, in giornata gli uomini di Allegri dopo una breve rifinitura torneranno in Italia. Mentre si aspetta il ritorno in Italia dei Bianconeri, Arrivabene e Cherubini sono molto attivi sul mercato in entrata. Si segue da vicino molto Milenkovic e si provano a stringere i tempo per Paredes, tenendo occhi aperti per l’attacco. Il D.S del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato recentemente di un interesse anche della Juventus per Raspadori. Nella scorsa serata il noto insider di mercato, Gianluca di Marzio, ha parlato così riguardo questa trattativa. “La Juve fa sul serio per Giacomo Raspadori. La dirigenza bianconera, infatti, ha fissato un incontro con agenti del giocatore e ha ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)- Lacontinua il suo ritiro in tournèe Americana, in giornata gli uomini di Allegri dopo una breve rifinitura torneranno in Italia. Mentre si aspetta il ritorno in Italia dei, Arrivabene e Cherubini sono molto attivi sul mercato in entrata. Si segue da vicino molto Milenkovic e si provano a stringere i tempo per Paredes, tenendo occhi aperti per l’attacco. Il D.S del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato recentemente di un interesse anche dellaper. Nella scorsa serata il noto insider di mercato, Gianluca di, ha parlato così riguardo questa trattativa. “La Juve fa sul serio per Giacomo. La dirigenza bianconera, infatti, ha fissato un incontro con agenti del giocatore e ha ...

