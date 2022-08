Juventus, Depay ha deciso: lascerà il Barca solo ad una condizione! (Di martedì 2 agosto 2022) Le dinamiche del calciomercato in uscita del Barcellona cominciano ad infittirsi e ad arrivare ad una conclusione, le cui conseguenze potrebbero in un certo qual modo ricadere anche sulle squadre di Serie A, nello specifico sulla Juventus. Relativamente dunque ai catalani e ai bianconeri, pochi minuti fa c’è stato un aggiornamento sullo stato della permanenza di Memphis Depay in blaugrana. Come si sa, l’attaccante olandese è uno dei papabili acquisti di Arrivabene e Cherubini, i quali stanno quotidianamente sorvegliando la sua situazione in Spagna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Depay lascerà il Barcellona solo quando troverà la giusta opportunità per lui e per il suo futuro. I bianconeri dunque rimangono alla finestra. Leggi su rompipallone (Di martedì 2 agosto 2022) Le dinamiche del calciomercato in uscita del Barcellona cominciano ad infittirsi e ad arrivare ad una conclusione, le cui conseguenze potrebbero in un certo qual modo ricadere anche sulle squadre di Serie A, nello specifico sulla. Relativamente dunque ai catalani e ai bianconeri, pochi minuti fa c’è stato un aggiornamento sullo stato della permanenza di Memphisin blaugrana. Come si sa, l’attaccante olandese è uno dei papabili acquisti di Arrivabene e Cherubini, i quali stanno quotidianamente sorvegliando la sua situazione in Spagna. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano,il Barcellonaquando troverà la giusta opportunità per lui e per il suo futuro. I bianconeri dunque rimangono alla finestra.

