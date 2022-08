CrapanzanoRobin : RT @cmdotcom: #Juve, si complica il ritorno di #Morata: spunta #Mertens #calciomercato #Napoli #Raspadori - cmdotcom : #Juve, si complica il ritorno di #Morata: spunta #Mertens #calciomercato #Napoli #Raspadori - Fprime86 : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Juve, Allegri vuole Morata ma la situazione si complica. Spunta l'idea Mertens a zero, mentre sono stati rip… - merendaio : RT @forumJuventus: La Stampa: 'Juve, Allegri vuole Morata ma la situazione si complica. Spunta l'idea Mertens a zero, mentre sono stati rip… - forumJuventus : La Stampa: 'Juve, Allegri vuole Morata ma la situazione si complica. Spunta l'idea Mertens a zero, mentre sono stat… -

Commenta per primo Il calciomercato monopolizza le prime pagine dei quotidiani sportivi. La Juventus cerca un vice Vlahovic in attacco , dove siil ritorno di Morata . In alternativa ai vari Arnautovic, Muriel, Werner, Martial, Depay, Milik e Raspadori (nel mirino del Napoli) spunta lo svincolato Mertens. De Ketelaere al Milan : ...Juve, subito uno!", si legge stamane in apertura su Tuttosport. Pogba tiene in sospeso il colpo a centrocampo, così i dirigenti bianconeri accelerano per l'attaccante: si ...Il tecnico bianconero sa bene però come questi sette giorni possano diventare cruciali per la stagione della, o almeno certamente per il mercato. Potenzialmente uno per reparto, più realisticamente al ...