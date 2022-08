Juve, respinta l’offerta dell’Empoli per Rugani: i dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) È Daniele Rugani il primo nome sulla lista dell’Empoli per sostituire Mattia Viti. In questi giorni il ds Accardi r il presidente... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) È Danieleil primo nome sulla listaper sostituire Mattia Viti. In questi giorni il ds Accardi r il presidente...

juventusfc : 10' | GOOOOOL! DA GRACAAAAA! Juve in vantaggio! Cross da sinistra, Gatti di testa, respinta del portiere con l'aiu… - cmdotcom : #Calciomercato #Juve, respinta l’offerta dell’#Empoli per #Rugani: i dettagli - sportli26181512 : Juve, respinta l’offerta dell’Empoli per Rugani: i dettagli: È Daniele Rugani il primo nome sulla lista dell’Empoli… - Gian19721 : @aliasvaughn Vuoi mettere ' respinta offerta Juve'? Più o meno il must di Juve beffata. - juventino778 : RT @juventusfc: 10' | GOOOOOL! DA GRACAAAAA! Juve in vantaggio! Cross da sinistra, Gatti di testa, respinta del portiere con l'aiuto del p… -