Juve-Real Madrid: Allegri e Ancelotti vincono insieme grazie alla cavalla Real Cecile (Di martedì 2 agosto 2022) Il Real Madrid ha battuto 2-0 la Juventus in amichevole negli Stati Uniti, ma Carlo Ancelotti e Massimiliano Allegri festeggiano insieme. Non... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Ilha battuto 2-0 lantus in amichevole negli Stati Uniti, ma Carloe Massimilianofesteggiano. Non...

DAZN_IT : Il missile su punizione di #Higuain ?? Tripletta nella notte per l'ex attaccante di Real e Juve #DAZN - juventusfc : 19' | Real Madrid in vantaggio, su calcio di rigore perfetto di Benzema. Peccato, la Juve nei primi minuti si era… - cmdotcom : #Juve - #RealMadrid: #Allegri e #Ancelotti vincono insieme grazie alla cavalla #RealCecile - CeceRiccardo : @Gianpaolo_5 Guardacaso a parte la Juve non lo vuole nessuno questo allenatore fenomenale... Strano?? E poi dopo due… - IGNAZIOCHERUBI1 : @livegoals_10 Si ma lui ha messo like al Real non alla Juve ?? -