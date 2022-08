Juve, Pogba non si opera e torna a settembre. Milan, De Katelaere ha firmato (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista della Juventus Paul Pogba resterà fermo per cinque settimane ma non si sottoporrà all’intervento chirurgico al ginocchio che avrebbe potuto escluderlo dalla Coppa del Mondo. Il francese,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista dellantus Paulresterà fermo per cinque settimane ma non si sottoporrà all’intervento chirurgico al ginocchio che avrebbe potuto escluderlo dalla Coppa del Mondo. Il francese,...

forumJuventus : La Stampa: 'Emergenza a centrocampo per gli infortuni di Pogba e McKennie, la Juve accelera per avere Paredes e non… - sportmediaset : Sollievo Juve: Pogba ha deciso di non operarsi, starà fuori cinque settimane #SportMediaset #Juventus #Pogba - cmdotcom : #Juve, #Pogba non si opera: scelta la terapia conservativa, punta la #ChampionsLeague - ClaudioZuliani : Quello che il polpo ??e la juve ?? scelgono di fare è cosa buona e giusta!#Pogba - juveb123 : RT @SalJ80: Ora potete tornare a guardare le puntate di Chicago Med.#Juve #Pogba -