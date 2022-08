Jorginho, il gran rivale del Chelsea è il Chelsea stesso (Di martedì 2 agosto 2022) "Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un'altra stagione con questa maglia". A pochi giorni dal debutto nella nuova ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Mi sento bene, è un periodo in cui si lavora molto, con temperature non abituali per Londra. Sono molto motivato per un'altra stagione con questa maglia". A pochi giorni dal debutto nella nuova ...

glooit : Jorginho, il gran rivale del Chelsea è il Chelsea stesso leggi su Gloo - NrmlGraphic : RT @gVitale_AN: #Kepa-SSCNapoli, #Reina e #Jorginho gli hanno parlato molto bene della piazza. Per Pepe #ADL può fare un gran colpo, defini… - LuigiLiccardo6 : RT @gVitale_AN: #Kepa-SSCNapoli, #Reina e #Jorginho gli hanno parlato molto bene della piazza. Per Pepe #ADL può fare un gran colpo, defini… - gVitale_AN : #Kepa-SSCNapoli, #Reina e #Jorginho gli hanno parlato molto bene della piazza. Per Pepe #ADL può fare un gran colpo… - ale_perry : @stefanodalconzo tutti parlano un gran bene di Raspadori tu invece nn lo elogi ma sottolinei lo score negativo tra… -