Johnny Depp e Amber Heard, le rivelazioni (curiose e scabrose) dei documenti segreti del processo (Di martedì 2 agosto 2022) Sono state desecretate le carte del processo che ha visto Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard. E sono piene di nuove rivelazioni: alcune comiche, altre incredibili, altre ancora davvero agghiaccianti. Foto Ap Quasi 6 mila pagine di documenti. Che contengono una miriade di informazioni. Grandi, piccole. scabrose e intime. Il tribunale della Virginia ha desecretato tutti gli atti processuali della tenzone giudiziaria tra Johnny Depp e Amber Heard. Vuole dire sia i documenti effettivamente usati durante il dibattimento, sia quelli giudicati inammissibili dalla corte. E il quadro che ne esce è, ancora una volta, desolante. LEGGI QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ... Leggi su amica (Di martedì 2 agosto 2022) Sono state desecretate le carte delche ha vistocontro l’ex moglie. E sono piene di nuove: alcune comiche, altre incredibili, altre ancora davvero agghiaccianti. Foto Ap Quasi 6 mila pagine di. Che contengono una miriade di informazioni. Grandi, piccole.e intime. Il tribunale della Virginia ha desecretato tutti gli atti processuali della tenzone giudiziaria tra. Vuole dire sia ieffettivamente usati durante il dibattimento, sia quelli giudicati inammissibili dalla corte. E il quadro che ne esce è, ancora una volta, desolante. LEGGI QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE ...

repubblica : Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa: non ha i soldi per pagare Johnny Depp (e gli avvocati) [di Giovanni G… - LiFreDan : Johnny Depp, Charlie Sheen(che finiti gli anni '80 si é perso), Tom Berenger, Willem Defoe, John Mc. Ginley(futuro… - Gonzalez78J : RT @CINEMANIA_ES: No es Jack Sparrow, pero casi: Johnny Depp vuelve a la aventura en 'Sea of Dawn' - CINEMANIA_ES : No es Jack Sparrow, pero casi: Johnny Depp vuelve a la aventura en 'Sea of Dawn' - CINEMANIA_ES : RT @CINEMANIA_ES: No es Jack Sparrow, pero casi: Johnny Depp vuelve a la aventura en 'Sea of Dawn' -