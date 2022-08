Jake Gyllenhaal star del remake del film Il duro del Road House (Di martedì 2 agosto 2022) L'attore Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del remake del film cult Il duro del Road House che verrà prodotto per Amazon Prime Video. Sarà Jake Gyllenhaal il protagonista del remake del film cult Il duro del Road House, che nel 1989 aveva come star Patrick Swayze. La nuova versione verrà prodotta per Amazon Prime Video e nel team al lavoro sul progetto ci sarà anche Joel Silver, produttore dell'opera originale. Alla regia di Road House ci sarà Doug Liman, già autore di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Anthony Bagarozzi. Jake ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 agosto 2022) L'attoresarà il protagonista deldelcult Ildelche verrà prodotto per Amazon Prime Video. Saràil protagonista deldelcult Ildel, che nel 1989 aveva comePatrick Swayze. La nuova versione verrà prodotta per Amazon Prime Video e nel team al lavoro sul progetto ci sarà anche Joel Silver, produttore dell'opera originale. Alla regia dici sarà Doug Liman, già autore di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Anthony Bagarozzi....

