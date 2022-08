Ivana Spagna al veleno sull’ex compagno Ugo Cerruti: “Mi ha tradita troppe volte” (Di martedì 2 agosto 2022) Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, le parole di Ivana Spagna verso l’ex compagno Ugo Cerruti. Lui ha ammesso di averla tradita mostrandosi però molto pentito. I due sono stati 15 anni insieme: “Io ho scritto gente come noi ma mi è già capitato due volte prima di Ugo, era nata per un mio compagno e dopo è successo realmente con lui”. Ivana ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti ma non lo ha mai beccato in flagrante “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero. Lui è un avvocato, diventato suo agente. Da cosa nasce cosa ed ecco che i due hanno travalicato il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Ci vogliamo ancora bene nonostante quello che mi ha fatto”, le parole diverso l’exUgo. Lui ha ammesso di averlamostrandosi però molto pentito. I due sono stati 15 anni insieme: “Io ho scritto gente come noi ma mi è già capitato dueprima di Ugo, era nata per un mioe dopo è successo realmente con lui”.ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti ma non lo ha mai beccato in flagrante “per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero. Lui è un avvocato, diventato suo agente. Da cosa nasce cosa ed ecco che i due hanno travalicato il ...

