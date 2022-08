Italvolley, il ct De Giorgi esclude Zaytsev dal Mondiale: l’azzurro lascia il ritiro (Di martedì 2 agosto 2022) Ivan Zaytsev non ci sarà al Mondiale di Polonia e Slovenia che si terrà dal 26 agosto all’11 settembre. L’opposto azzurro ha lasciato il ritiro della Nazionale di volley dopo una conversazione avuta nella serata di ieri con il commissario tecnico. A spiegare le motivazioni della scelta è stato lo stesso Ferdinando De Giorgi: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il Mondiale. Al fine di evitare qualsiasi tipo di «speculazione», sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Ivannon ci sarà aldi Polonia e Slovenia che si terrà dal 26 agosto all’11 settembre. L’opposto azzurro hato ildella Nazionale di volley dopo una conversazione avuta nella serata di ieri con il commissario tecnico. A spiegare le motivazioni della scelta è stato lo stesso Ferdinando De: “Al termine di un appropriato percorso e dopo una attenta valutazione tecnica e di squadra, ho preso la decisione di comunicare all’atleta che non avrebbe fatto parte della rosa dei 14 per il. Al fine di evitare qualsiasi tipo di «speculazione», sottolineo che l’atleta ha sempre tenuto una condotta esemplare”. SportFace.

