Israele | catturato leader della Jihad islamica | allerta a Gaza

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Israele: catturato il leader della #Jihad islamica in Cisgiordania, Bassam a-Saadi, ora gli integralisti islamici minacc… - zav_news : ???? #Israele, catturato Bassam a-Saadi, leader della Jihad islamica in #Cisgiordania, dopo un prolungato scontro a f… - LaRagione_eu : #Israele: catturato il leader della #Jihad islamica in Cisgiordania, Bassam a-Saadi, ora gli integralisti islamici… -

Bloccati migliaia di pendolari di Gaza in procinto di andare a lavorare in- Bassam a - Saadi, il leader della Jihad islamica in Cisgiordania, è statola scorsa notte a Jenin, in ...Bassam a - Saadi, il leader della Jihad islamica in Cisgiordania, è statola notte scorsa a Jenin, in Cisgiordania, dopo un prolungato scontro a fuoco con miliziani ...ha elevato lo ...Bassam a-Saadi è stato fermato a Jenin, dopo uno scontro a fuoco in cui è rimasto ucciso un palestinese. L'ala militare ora minaccia ritorsioni ...Tel Aviv, 2 agosto 2022 - La notte scorsa, a Jenin ( Cisgiordania ), è stato arrestato il leader della Jihad islamica, Bassam a-Saadi. Un arresto avvenuto dopo un prolungato scontro a fuoco con milizi ...