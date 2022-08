Israele cattura Bassam a-Saadi, leader della Jihad islamica in Cisgiordania, massima allerta con Gaza (Di martedì 2 agosto 2022) Bassam a-Saadi, leader della Jihad islamica in Cisgiordania, è stato catturato la scorsa notte a Jenin, in Cisgiordania, dopo un lungo scontro con i miliziani palestinesi, uno dei quali è rimasto ucciso. A dare la notizia, la radio militare. L’ala militare della Jihad islamica da Gaza ha minacciato attacchi di ritorsione. Israele ha elevato lo L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 2 agosto 2022)a-in, è statoto la scorsa notte a Jenin, in, dopo un lungo scontro con i miliziani palestinesi, uno dei quali è rimasto ucciso. A dare la notizia, la radio militare. L’ala militaredaha minacciato attacchi di ritorsione.ha elevato lo L'articolo proviene da Inews24.it.

