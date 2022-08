Iran | reagiremo alle nuove sanzioni americane

(Di martedì 2 agosto 2022) Gli USA hanno annunciatocontro Teheran. “contro le”, ha affermato l’. Il governoiano ha poi sottolineato che l’amministrazione Biden è come quella di Trump. “”, afferma l’L’ha affermato che “reagirà fermamente e immediatamente”imposte ieri da Washington contro Teheran. Secondo

Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica islamica Nasser Kanani, come riporta l'agenzia di stampa Irna, aggiungendo che l'prenderà misure per neutralizzare il ...... efficace e immediata da parte della repubblica islamica dell'" ha detto il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, durante una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante ... Iran, 'reagiremo fermamente a nuove sanzioni degli Usa' Gli USA hanno annunciato nuove sanzioni contro l’Iran. “Reagiremo contro le nuove sanzioni americane”, ha affermato l’Iran.Secondo le fonti ufficiali, l'ex numero 2 di Bin Laden si trovava sul balcone di casa a Kabul. A compiere il delitto un drone da cui sono stati lanciati due missili Hellfire Joe Biden, in isolamento a ...