(Di martedì 2 agosto 2022) I sindaci della Costa veneta, che nei giorni scorsi hanno avviato una nuova campagna di comunicazione in Austria e Germania non sembrano preoccupati: "I fine settimana da tutto esaurito testimoniano che i turisti europei scelgono le destinazioni della costa senza preoccupazioni, nonostante le loro notizie fuorvianti".

Agenzia_Ansa : Invasione di meduse nel mare di Haifa in Israele. Migliaia di esemplari circondano una barca. Le immagini dal drone… - Micol_m : @ElMarkonito Sempre state tante, solo che in certe occasioni c'è tipo un'invasione..come le meduse. - BozzettoStefano : RT @jacopogiliberto: invasione di meduse nel mediterraneo davanti alle coste d'israele. - jacopogiliberto : invasione di meduse nel mediterraneo davanti alle coste d'israele. - lanenacolmuso : @RalphRo65263415 Cavoli Andre, qui a Jesolo invasione di meduse mi hanno detto, lì da te l'escherichia coli... mi s… -

Sky Tg24

In altri mari, lepossono dare qualche preoccupazione: i tentacoli urticanti lasciano delle bruciature che, anche se facilmente riassorbite con unguenti appositi o aceto, creano una sensazione ...Dalleai pesci palla, passando per i ricci di mare e gli scorfani. Alcuni di questi animali ...esotico che ha popolato le acque marine Sembra incredibile ma anche i mari soffrono l'di ... Invasione di meduse enormi nell'Adriatico. Gli esperti dicono che sono innocue L'elevata presenza di meduse in alcune note località marittime laziali preoccupa i turisti. Facciamo chiarezza con l'aiuto degli esperti.Dopo i divieti lampo per l’escherichia coli arrivano nell’Adriatico le maxi meduse "polmonari". Da Bibione a Rosolina sono quotidiani, ma anche numerosi gli avvistamenti degli esemplari spiaggiati. Ma ...