Inter | prima offerta del Chelsea per Dumfries | la risposta

Il Chelsea ha presentato la sua prima offerta per Dumfries. Ecco come ha risposto l'Inter a questo Interessamento Nonostante il Chelsea abbia evidenziato tutto il proprio Interesse per Denzel Dumfries, l'offerta è stata rimandata praticamente subito al mittente. A svelarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come i Blues abbianno offerto solo 25 milioni di euro rispetto ai 50 richiesti dall'Inter per lasciar andare l'olandese.

