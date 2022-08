Inter, finita l’avventura di Sanchez a Milano: trovato l’accordo per la rescissione del contratto (Di martedì 2 agosto 2022) Nuovi sviluppi per quanto riguarda le vicende legate al mercato in uscita dell’Inter. Le ultime news riguardano un giocatore le cui sorti sembravano segnate da tempo: Alexis Sanchez. Il cileno, infatti, dalla prossima stagione non sarà più un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro e il centravanti hanno infatti trovato un accordo per la rescissione del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Nuovi sviluppi per quanto riguarda le vicende legate al mercato in uscita dell’. Le ultime news riguardano un giocatore le cui sorti sembravano segnate da tempo: Alexis. Il cileno, infatti, dalla prossima stagione non sarà più un giocatore dell’. Il club nerazzurro e il centravanti hanno infattiun accordo per ladel L'articolo

arcangelo_sant : @MILANISTADENTR1 @FabRavezzani No assolutamente no siamo anni luce dietro a voi e sopratutto l’Inter come rosa e co… - davideinno85 : RT @fcin1908it: Corsport si espone: “Nessuno all’Inter voleva Dybala, solo Marotta. Ormai è finita” - EdoardoCiriaci : Dite quello che volete ma a perdere #Sanchez dispiace. Dispiace non averlo avuto al meglio, dispiace non aver sfr… - melomonaco86 : … come è finita… #biasin #sanchez #inter - serpeinsenno : @DiMarzio @Inter Ricordiamolo così . Minuto 120. É finita -