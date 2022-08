Inter, De Vrij al bivio: rinnovo o cessione. La situazione (Di martedì 2 agosto 2022) In casa Inter si pensa anche al futuro di De Vrij. Due strade per il difensore: la cessione o il rinnovo di contratto Se qualcuno bussasse in questo momento alla porta dell’Inter con la cifra giusta per De Vrij, ci sarebbe il problema di dover reperire un sostituto all’altezza in tempi ristretti. Ecco perché, allo stato attuale, la cessione appare lo scenario più improbabile. La sensazione è che se la trattativa per il rinnovo venisse quantomeno abbozzata, il tutto si potrebbe concludere in tempo rapidi e senza troppi intoppi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potendo scegliere, infatti, De Vrij non si muoverebbe da Appiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) In casasi pensa anche al futuro di De. Due strade per il difensore: lao ildi contratto Se qualcuno bussasse in questo momento alla porta dell’con la cifra giusta per De, ci sarebbe il problema di dover reperire un sostituto all’altezza in tempi ristretti. Ecco perché, allo stato attuale, laappare lo scenario più improbabile. La sensazione è che se la trattativa per ilvenisse quantomeno abbozzata, il tutto si potrebbe concludere in tempo rapidi e senza troppi intoppi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potendo scegliere, infatti, Denon si muoverebbe da Appiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS ...

