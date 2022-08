Infarto, quello che fate abitualmente vi mette in pericolo | Il mondo della Scienza mette in allarme la popolazione (Di martedì 2 agosto 2022) Lo facciamo tutti, tutti i giorni. Ma la Scienza ci dimostra che così andiamo ad aumentare i rischi d’Infarto. Basterebbe un’ora in meno al giorno per cavarcela. Infarto (foto web)Si deve rinunciare alla Tv se vogliamo tutelare la nostra salute cardiovascolare. Una rinuncia non totale, basterebbe un’ora in meno al giorno per ottenere grandi benefici per il nostro cuore. Le Università di Cambridge e di Hong Kong hanno condotto uno studio lungo 12 anni, osservando la connessione tra il tempo trascorso davanti la tv e le malattie del cuore. Il primo dato dello studio è che non conta la predisposizione fisica e che uno dei maggiori fattori di rischio per la salute di cuore e coronarie è uno stile di vita sedentario, il che significa stare seduti per lunghi periodi piuttosto che essere fisicamente attivi. Le varianti di cui ... Leggi su topicnews (Di martedì 2 agosto 2022) Lo facciamo tutti, tutti i giorni. Ma laci dimostra che così andiamo ad aumentare i rischi d’. Basterebbe un’ora in meno al giorno per cavarcela.(foto web)Si deve rinunciare alla Tv se vogliamo tutelare la nostra salute cardiovascolare. Una rinuncia non totale, basterebbe un’ora in meno al giorno per ottenere grandi benefici per il nostro cuore. Le Università di Cambridge e di Hong Kong hanno condotto uno studio lungo 12 anni, osservando la connessione tra il tempo trascorso davanti la tv e le malattie del cuore. Il primo dato dello studio è che non conta la predisposizione fisica e che uno dei maggiori fattori di rischio per la salute di cuore e coronarie è uno stile di vita sedentario, il che significa stare seduti per lunghi periodi piuttosto che essere fisicamente attivi. Le varianti di cui ...

pescarese1973 : @unicum_orange @gildacana @MauroRossi75 @m_robella22 e la cosa assurda e' che dopo tutte queste prove che stanno us… - lasoncini : @PaolaDiCaro @nunziapenelope Quello che ti protegge dall'infarto è non sapere di quella volta che tua figlia ubriac… - Dekmar83 : @LaBombetta76 Io non ho mai fumato, così come le mie due sorelle, nonostante i miei fossero fumatori e mio padre, a… - 10amgaredelyon : Ma anche a voi parte un suono simile a quello di una rana quando aggiornate la timline cos’è cosa sta succedendo ho avuto un mezzo infarto - Brentancarla : @11Giuliano Tutti tutti tutti classificati come malori, ma un malore una volta era sedersi perchè non si riusciva s… -