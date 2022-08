(Di martedì 2 agosto 2022) Ennesimo incidente sul: undi 58ha perso la vita mentre stava svolgendo le sue mansioni all’interno di una fabbrica, nella notte tra il 1 e il 2 agosto. È successo in Campania, nei pressi di. Secondo le prime ricostruzioni il 58enne ètravolto eda unpieno di polimeri di materiaintorno alle 3, durante il turno didell’uomo in un’azienda specializzata in materie plastiche. I colleghi hanno provveduto ad allertare i soccorsi e la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Pio, ma non c’èniente da fare ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti anche gli inquirenti per effettuare i primi rilievi all’interno della fabbrica. Il 58enne ...

Agenzia_Ansa : Sono 382mila gli infortuni sul lavoro e 463 i morti nei primi sei mesi del 2022. Lo rende noto l'Inail. Le denunce… - fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, morto operaio di 58 anni a Benevento: è stato schiacciato da un sacco di plastica - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Incidente sul lavoro, piastrellista cade dalla tromba delle scale e muore - paolo_r_2012 : Incidente sul lavoro, piastrellista cade dalla tromba delle scale e muore - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Incidenti sul lavoro: operaio muore schiacciato da un sacco di plastica -

posto è presente personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena sarà possibile. Sulla dinamica dell'incidente stradale stanno effettuando accertamenti ...Un operaio di 58 anni è morto la notte scorsa per un incidente nella fabbrica in cui stava lavorando, nell'area industriale di Benevento. L'uomo è stato travolto da un 'big bags', come viene definito ...Ennesimo incidente sul lavoro: un operaio di 58 anni ha perso la vita mentre stava svolgendo le sue mansioni all’interno di una fabbrica, nella notte tra il 1 e il 2 agosto. È successo in Campania, ne ...VALCAMONICA. E' caduto dal cornicione di una finestra della casa vacanze. Avrebbe voluto fare uno scherzo agli amici ma ha perso l'equilibrio e così precipitato per svariati metri. Un ragazzo di 14 an ...