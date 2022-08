Incidente sul lavoro: uomo muore in Campania travolto da materiale plastico (Di martedì 2 agosto 2022) É morto durante il suo turno notturno, un operaio che era al lavoro nella fabbrica in cui lavorava nella zona di Benevento. Né da notizia il portale Rai News. La vittima aveva 58 anni. La dinamica dell'Incidente sul lavoro C'è una prima ricostruzione emersa a livello giornalistico rispetto al come è maturata la tragedia. Il cinquantottenne, attorno alle ore 3 del mattino, sarebbe stato travolto da un sacco pieno di polimeri di plastica. La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di altri colleghi, che da subito hanno provato a liberare l'uomo. Contestualmente sono arrivati anche i soccorsi. Incidente sul lavoro a Benevento: ci saranno indagini per accertare la dinamica Per l'uomo, una volta liberato dal peso, è stato disposto l'immediato trasporto in ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 2 agosto 2022) É morto durante il suo turno notturno, un operaio che era alnella fabbrica in cui lavorava nella zona di Benevento. Né da notizia il portale Rai News. La vittima aveva 58 anni. La dinamica dell'sulC'è una prima ricostruzione emersa a livello giornalistico rispetto al come è maturata la tragedia. Il cinquantottenne, attorno alle ore 3 del mattino, sarebbe statoda un sacco pieno di polimeri di plastica. La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi di altri colleghi, che da subito hanno provato a liberare l'. Contestualmente sono arrivati anche i soccorsi.sula Benevento: ci saranno indagini per accertare la dinamica Per l', una volta liberato dal peso, è stato disposto l'immediato trasporto in ...

